Хавбек соперника «Шахтера» в ЛЧ пьяным кувыркался на крыше дорогущей машины

Игрок известен своим экстравагантным поведением

Артуро Видаль / фото - Marca

Полузащитник «Интер» и сборной Чили Артуро Видаль был замечен в состоянии алкогольного опьянения на выходе из бара.

Хавбек вышел из заведения заметно шатаясь, залез на мотоцикл, но после этого забрался на крышу своего Ferrari и совершил неудачную попытку кувырка.

Игроку с трудом помогли забраться на пассажирское сидение машины, после чего его довезли домой.

Vidal drunk as usual pic.twitter.com/2MfzsXx3qy — saintjuve (@saintjuve) October 5, 2021

Как сообщает издание Corierre dello Sport, видео с курьезным чиллийцем было записано еще до начала клубного сезона, 18 августа.

В Лиге чемпионов чиллиец играет в одной группе с «Реалом», «Шерифом» и донецким «Шахтером».

Напомним, накануне матча с «горняками» в общую группу «Реала» вернутся два ключевых игрока.