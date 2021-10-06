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Хавбек соперника «Шахтера» в ЛЧ пьяным кувыркался на крыше дорогущей машины

Игрок известен своим экстравагантным поведением
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:12
Хавбек соперника «Шахтера» в ЛЧ пьяным кувыркался на крыше дорогущей машины
Артуро Видаль / фото - Marca

Полузащитник «Интер» и сборной Чили Артуро Видаль был замечен в состоянии алкогольного опьянения на выходе из бара.

Хавбек вышел из заведения заметно шатаясь, залез на мотоцикл, но после этого забрался на крышу своего Ferrari и совершил неудачную попытку кувырка.

Игроку с трудом помогли забраться на пассажирское сидение машины, после чего его довезли домой.

Как сообщает издание Corierre dello Sport, видео с курьезным чиллийцем было записано еще до начала клубного сезона, 18 августа.

В Лиге чемпионов чиллиец играет в одной группе с «Реалом», «Шерифом» и донецким «Шахтером».

Напомним, накануне матча с «горняками» в общую группу «Реала» вернутся два ключевых игрока.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Интер Артуро Видаль

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