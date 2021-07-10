Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов

Один из них сделал конкретное предложение полтавчанам





Ибрахим Кане / Фото - footboom

Полузащитник «Ворсклы»может переехать в чемпионат Бельгии, где им интересуются сразу несколько клубов.Как сообщает, один клуб сделал конкретное предложение полтавчанам gj 21-летнему малийцу, а еще один лишь проявляет интерес.При этом, как пишет в своемжурналист, «Ворскла» сейчас не желает продавать Кане.Накануне стало известно, что защитник «Шахтера»