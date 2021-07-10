Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов
Один из них сделал конкретное предложение полтавчанам
Ибрахим Кане / Фото - footboomПолузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане может переехать в чемпионат Бельгии, где им интересуются сразу несколько клубов.
Как сообщает voetbalnieuws.be, один клуб сделал конкретное предложение полтавчанам gj 21-летнему малийцу, а еще один лишь проявляет интерес.
При этом, как пишет в своем Instagram журналист Олег Ящук, «Ворскла» сейчас не желает продавать Кане.
Накануне стало известно, что защитник «Шахтера» Валерий Бондаренко следующий сезон проведет в аренде за полтавский коллектив.
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