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Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов

Один из них сделал конкретное предложение полтавчанам

Футбол Украинская Премьер-лига
11:20
Хавбек «Ворсклы» попал в сферу интересов бельгийских клубов
Ибрахим Кане / Фото - footboom
Полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане может переехать в чемпионат Бельгии, где им интересуются сразу несколько клубов.

Как сообщает voetbalnieuws.be, один клуб сделал конкретное предложение полтавчанам gj 21-летнему малийцу, а еще один лишь проявляет интерес.

При этом, как пишет в своем Instagram журналист Олег Ящук, «Ворскла» сейчас не желает продавать Кане.

Накануне стало известно, что защитник «Шахтера» Валерий Бондаренко следующий сезон проведет в аренде за полтавский коллектив.
Владимир Кириченко
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Теги

Ворскла Ибрахим Кане

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