«Заря» лишила игроков софийского ЦСКА обещанных премиальных
Хавбек «Зари»: «Победа над «Вересом» в кубке далась нелегко. Ожидаем тяжелой игры»
Хомченовский считает, что новичок УПЛ способен дать бой бронзовому призеру
Дмитрий Хомченовский / Фото - ФК Заря
Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский в преддверии матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» вспомнил противостояние между командами в кубке страны.
Этой осенью мы играли с ними на Кубок Украины, и победа далась нам нелегко. Вот и в воскресенье ожидаем тяжелой игры, поэтому весьма серьезно настраиваемся на матч.
Разобрали соперника, посмотрев его игру и поговорив о нем на традиционном теоретическом занятии. Это все, что я могу вам сказать. Такая информация перед матчем с «Вересом» останется внутри «Зари».
Ранее агент хавбека «Зари» Владислава Кочергина прокомментировал его положение в клубе.
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