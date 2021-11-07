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Хавбек «Зари»: «Победа над «Вересом» в кубке далась нелегко. Ожидаем тяжелой игры»

Хомченовский считает, что новичок УПЛ способен дать бой бронзовому призеру
Футбол Украинская Премьер-лига
15:47
Хавбек «Зари»: «Победа над «Вересом» в кубке далась нелегко. Ожидаем тяжелой игры»
Дмитрий Хомченовский / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский в преддверии матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» вспомнил противостояние между командами в кубке страны.

Этой осенью мы играли с ними на Кубок Украины, и победа далась нам нелегко. Вот и в воскресенье ожидаем тяжелой игры, поэтому весьма серьезно настраиваемся на матч.

Разобрали соперника, посмотрев его игру и поговорив о нем на традиционном теоретическом занятии. Это все, что я могу вам сказать. Такая информация перед матчем с «Вересом» останется внутри «Зари».

Ранее агент хавбека «Зари» Владислава Кочергина прокомментировал его положение в клубе.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Заря Верес Дмитрий Хомченовский

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