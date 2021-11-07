Хавбек «Зари»: «Победа над «Вересом» в кубке далась нелегко. Ожидаем тяжелой игры»

Дмитрий Хомченовский / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский в преддверии матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» вспомнил противостояние между командами в кубке страны.

Разобрали соперника, посмотрев его игру и поговорив о нем на традиционном теоретическом занятии. Это все, что я могу вам сказать. Такая информация перед матчем с «Вересом» останется внутри «Зари».