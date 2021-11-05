Агент: «Кочергину неприятно. У него уже был такой опыт – не играть»

Полузащитник тренируется с дублем «Зари»

Фото: ФК Заря

Агент Евгений Гусев, который представляет интересы полузащитника «Зари» Владислава Кочергина поделился мнением о переводе хавбека в дубль команды.

Евгений, как дела у вашего клиента? Каково его, прежде всего, моральное состояние?

«Ему неприятно, но вообще чувствует себя нормально. У него уже был такой опыт – не играть. Когда перед Скрипником был другой тренер – Владислав тоже долго не играл. Он умеет с этим справляться. Если потребуется – Кочергин играть готов, насколько я знаю».

Я правильно понимаю, что форму поддерживает в дубле Зари?

«Да, тренируется с U-19. Плюс – дополнительно поддерживает форму. Он в хороших кондициях».

Какая позиция клуба? Что вам сказали?

«Я не понимаю до конца их позиции. Это у них нужно спросить. Могу озвучивать только позицию игрока».

Клуб сам себе стреляет в ногу, как считаете?

«Я же говорю – не совсем понимаю эту позицию. Если бы я понимал, что они делают, мог бы это прокомментировать. А так – трудно понять».

Контракт между Кочергиным и Зарей заканчивается летом 2022-го…

«Да, к концу сезона он доступен для Зари – для того, чтобы играть».

Другие клубы сейчас проявляют интерес к вашему клиенту?

«Не могу об этом говорить. Это некорректно. Я могу сказать, что Кочергин к Заре очень хорошо относится, болеет за ребят, смотрит игры и готов помогать».

Сообщалось, что Кочергина сослали в дубль из-за нежелания подписывать новый контракт с клубом.

Кочергин все еще является лучшим бомбардиром «Зари», забив пять мячей.