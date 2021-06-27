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Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»

Полузащитник рассказал о важности партера по команде
Футбол Евро-2020
18:29
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Фото: Goal.com

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц рассказал сайту UEFA о важности партера по команде Томасе Мюллере.

«Мюллер — третий помощник тренера. Его стиль игры привлекает многих футболистов. Он очень важен для сборной Германии в плане общения на поле. С ним весело играть».

Мюллер отыграл все три матча на Евро-2020.

Германия сыграет против Англии в 1/8 финала Евро 29 июня.

Онлайн трансляция Англия – Германия.

Видео трансляция Англия – Германия.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Германии (футбол) Томас Мюллер Кай Хавертц

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