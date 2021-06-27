Легенда сборной Германии: «Если дело в матче с Англией дойдет до пенальти, то мы будем фаворитами»
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Полузащитник рассказал о важности партера по команде
Фото: Goal.com
Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц рассказал сайту UEFA о важности партера по команде Томасе Мюллере.
«Мюллер — третий помощник тренера. Его стиль игры привлекает многих футболистов. Он очень важен для сборной Германии в плане общения на поле. С ним весело играть».
Мюллер отыграл все три матча на Евро-2020.
Германия сыграет против Англии в 1/8 финала Евро 29 июня.
Онлайн трансляция Англия – Германия.
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