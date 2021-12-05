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Хави: «Барселона» способна победить в Мюнхене»
В последнем туре Примеры каталонская команда проиграла
10:10
Хави / Фото: Eurosport
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о грядущем матче с «Баварией» в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Marca.
«Барса» способна поехать в Мюнхен и победить.
Это наша цель. Все зависит только от нас. Мы отправимся на один из самых сложных стадионов мира, но мы едем туда, чтобы отдать все силы и бороться».
«Бавария» примет «Барселону» 8-го декабря, в среду. Если каталонская команда проиграет, а «Бенфика» победит «Динамо», то «Барселона» вылетит в Лигу Европы.
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