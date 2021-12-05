Хави: «Барселона» способна победить в Мюнхене»

Хави / Фото: Eurosport

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о грядущем матче с «Баварией» в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит Marca.

Это наша цель. Все зависит только от нас. Мы отправимся на один из самых сложных стадионов мира, но мы едем туда, чтобы отдать все силы и бороться».