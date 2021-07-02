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Хави – о будущем Месси: «Барса» нужна Лео, а Лео нужен «Барсе»

Недавно аргентинец официально стал свободным агентом
Футбол Примерa (Испания)
12:37
Хави – о будущем Месси: «Барса» нужна Лео, а Лео нужен «Барсе»
Хави и Месси / Фото - Eurosport

Бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался по поводу будущего аргентинца. Слова специалиста передает El Mundo Deportivo.

Так сложилась ситуация на рынке. Приходится ждать, чем все закончится. Я так понимаю, Месси общается с «Барселоной» и президентом.

Могу только пожелать ему всего самого наилучшего. Как его друг и как фанат «Барселоны», надеюсь, что он продолжит выступать за этот клуб. Держу кулаки за то, чтобы об этом объявили как можно быстрее.

Если бы мне нужно было сделать ставку, я бы выбрал вариант с тем, что Месси останется. Хоть в футболе и доводилось видать разное. Лео нужна «Барса», а «Барсе» нужен Лео. Он там счастлив, провел там всю свою жизнь.

Хави также пообещал прийти на помощь «Барселоне».

Сергей Стаднюк
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Теги

Хави Эрнандес Лионель Месси Барселона (футбол)

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