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Хави – о победе над «Вильярреалом»: «Соперник не заслужил поражение, но эти 3 очка для нас – как святая вода»

«Барселона» при не самой лучшей игре добыла результат
Футбол Примерa (Испания)
08:38
Хави – о победе над «Вильярреалом»: «Соперник не заслужил поражение, но эти 3 очка для нас – как святая вода»
Хави / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе над «Вильярреалом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Слова специалиста приводит Marca.

 «Мы играли против отличной команды. Матч был сложным, и мы доминировали в меньшей степени, чем сами ожидали. Но нам повезло с голом Мемфиса Депая и пенальти.

Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа, учитывая ситуацию, для нас это как святая вода. Без везения никуда, но «Вильярреал» не заслужил поражение.

Бывают отрезки, когда соперник доминирует над тобой. Мы пытались приспособиться к высокому прессингу, но они нас переигрывали»./QUOTE#

В турнирной таблице Примеры после этой победы «Барселона» немного подтянулась к лидерам, выйдя на 7-е место.

Петр Приходько
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