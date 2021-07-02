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Хави пообещал прийти на помощь «Барселоне»

Легенда каталонского клуба не забывает о родной команде
Футбол Евро-2020
08:40
Хави пообещал прийти на помощь «Барселоне»
Хави Эрнандес / фото - Playing for 90

Бывший игрок «Барселоны», а ныне наставник катарского «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал для AS слухи о своем возможном возвращении в каталонский клуб в качестве главного тренера:

«Надеюсь, через несколько дней будет объявлено о продлении контракта с Месси. Я думаю, что Лео и клуб, очевидно, тоже этого хотят.

Могу ли я возглавить «Барселону»? Я желаю всего наилучшего для «Барселоны», и, если однажды я понадоблюсь клубу, я приду на помощь. Но я всегда с уважением относился к Куману».

Во времена карьеры игрока Хави достиг с «Барселоной» всего, о чем только может мечтать игрок: многочисленные победы в чемпионате страны, Кубке Короля и 4 победы в Лиге чемпионов. Да и на уровне сборных игрок не был обделен трофеями – с Испанией Хави брал Чемпионат мира в 2010 году, и дважды побеждал на Евро.

В качестве тренера испанец также начал активно собирать кубки: выиграл с «Аль-Саддом» чемпионат Катара, Кубок наследного принца Катара, Кубок шейха Яссима и Кубок эмира Катара.

Напомним, вчера Лионель Месси официально перестал быть игроком «Барселоны».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Хави Эрнандес Лионель Месси

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