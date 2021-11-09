Хави наладил дисциплину? Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на два часа раньше
Хави в первый день работы уволил двух сотрудников клуба
Новый тренер уже нашел, кем заменить уволенных
21:10
Хави Эрнандес / Фото: Барселона
Новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес после подписания контракта уволил двух членов персонала, сообщает издание As.
На текущий момент известно, что речь идет о главном физиотерапевте и тренере по физподготовке.
На освободившиеся вакансии придут Карлес Ногейра и Иван Торрес. Отметим, что с Ногейрой Хави работал в катарском «Аль-Садде».
Напомним, ранее Хави провел первую тренировку после назначения в «Барселону».
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