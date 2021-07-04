Хендерсон: «Это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел на турнирах»

Джордан Хендресон / Getty Images

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о победе над сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020. Хавбек уверен, что результат команды – заслуженный, и надеется дойти до финала континентального первенства. Слова Хендерсона приводит сайт UEFA.

Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть так же в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал».