Яремчук: «Пытались играть против Англии в свой футбол»
Хендерсон: «Это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел на турнирах»
Джордан стал автором одного из голов в ворота сборной Украины
Джордан Хендресон / Getty Images
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о победе над сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020. Хавбек уверен, что результат команды – заслуженный, и надеется дойти до финала континентального первенства. Слова Хендерсона приводит сайт UEFA.
«Единство команды – это очень важно на турнирах. Ты уезжаешь надолго, при этом некоторые футболисты играют меньше, чем им хотелось бы. Парни, которые играют мало, держатся потрясающе. Вы же видите, как мы празднуем голы.
Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть так же в ближайшие дни, в среду нам предстоит один самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал».
Ранее игру прокомментировал наставник украинцев Андрей Шевченко.
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