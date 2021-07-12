Хендерсон: «Это поражение будет грызть нас изнутри»

Сборная Англии уступила Италии в финале Евро-2020

Джордан Хендерсон / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о поражении от Италии (1:1, пен. 2:3) в финале Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Я знаю, что сейчас это разочаровывает, но мы уедем и сделаем небольшой перерыв. Конечно, это будет грызть нас изнутри, но мы должны использовать это как топливо, чтобы добиваться большего и продолжать подталкивать друг друга.

То, что мы создали на этом турнире, – это нечто особенное, и мы надеемся, что сможем вернуться. Я уверен, что нам это по силам, мы в хорошей форме, а ведь через 16 месяцев нас ждет Катар.

Я очень горжусь ребятами и с нетерпением жду продолжения. Для болельщиков, для страны мы оставили всё на поле, чтобы попытаться победить, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать.

Когда дело доходит до пенальти, это своего рода лотерея, и может случиться все что угодно. Мы всегда отрабатываем их, особенно на турнирах. Доннарумма – очень хороший вратарь, он очень большой, и ему трудно забить. Так что ребята проявили мужество, исполняя пенальти, и, конечно, теперь извлекут уроки из этого опыта».



«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово.