Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Эвертон» официально объявил о покупке Миколенко

Хендерсон – о календаре АПЛ: «Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез»

Матчи проходят почти каждые три дня
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:27
Хендерсон – о календаре АПЛ: «Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез»
Джордан Хендерсон / фото - Liverpool FC

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в интервью ВВС раскритиковал календарь АПЛ:

«Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез. Конечно, мы хотим играть в футбол, мы хотим выходить и играть, но я беспокоюсь о благополучии игроков, и я не думаю, что кто-то воспринимает эту тему достаточно серьезно, особенно сейчас, во времена коронавируса.

Мы попытаемся вести переговоры и оказать влияние в будущем, но в данный момент я не чувствую, что игроки получают уважение, которого они заслуживают, чтобы кто-нибудь мог независимо говорить от их имени, и чтобы у игроков было достаточно влияния для того, чтобы сказать, что это плохо для их благополучия».

Тренер «скаузеров» Юрген Клопп также выступил с жесткой критикой графика матчей в Англии.

А Гвардиола вовсе пригрозил боссам АПЛ возможной забастовкой.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Джордан Хендерсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой
«Приносит радость, куда бы ни пошел». Футболистка «Ливерпуля» сравнила Клоппа с Сантой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 16:49
Клопп: «Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо
Клопп: «Еще до вспышек коронавируса расписание было тяжелым, а теперь оно просто невыносимо
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 12:11
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Челси» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 декабря 2021г. 18:58
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
«Манчестер Сити» обновил рекорд АПЛ, выиграв 36 матчей за год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 декабря 2021г. 11:31
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Кубок Английской лиги. «Арсенал» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
Футбол В Европе
29 декабря 2021г. 23:23
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 декабря 2021г. 10:57

Новости: Футбол

Притула: «Чемпионство «Динамо» – не индульгенция для Луческу после его отношения к клубу, Лобановскому и Украине»
Притула: «Чемпионство «Динамо» – не индульгенция для Луческу после его отношения к клубу, Лобановскому и Украине»
Украинская Премьер-лига
22:52
Итальянский журналист: «Спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского»
Итальянский журналист: «Спортивный директор «Интера» очень любит Малиновского»
Украинские легионеры
22:42
Силва: «АПЛ – лучшая лига мира»
Силва: «АПЛ – лучшая лига мира»
Премьер-Лига (Англия)
22:19
Шацких: «УПЛ и Лига чемпионов – это земля и космос»
Шацких: «УПЛ и Лига чемпионов – это земля и космос»
Украинская Премьер-лига
22:02
Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»
Зинченко: «Петраков – очень порядочный человек, он позитивно настроил к себе команду»
Сборная Украины
21:34
Неспортивненько. Мораес признался, что возит из Украины в Бразилию шоколад и водку
Неспортивненько. Мораес признался, что возит из Украины в Бразилию шоколад и водку
Украинская Премьер-лига
21:28
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Обменяют на Лунина? «Реал» интересуется форвардом чемпионов Франции
Примерa (Испания)
20:21
Президент Примеры: «Переход Холанда в «Барселону» невозможен, вы же видите, какое состояние у каталонского клуба»
Президент Примеры: «Переход Холанда в «Барселону» невозможен, вы же видите, какое состояние у каталонского клуба»
Примерa (Испания)
20:17
Де Дзерби: «Не думаю, что для Ахметова важно число титулов»
Де Дзерби: «Не думаю, что для Ахметова важно число титулов»
Украинская Премьер-лига
19:49
Все новости

Популярные новости

Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 2021г. 22:57
11
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости