Хендерсон – о календаре АПЛ: «Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез»

Джордан Хендерсон / фото - Liverpool FC

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в интервью ВВС раскритиковал календарь АПЛ:

Мы попытаемся вести переговоры и оказать влияние в будущем, но в данный момент я не чувствую, что игроки получают уважение, которого они заслуживают, чтобы кто-нибудь мог независимо говорить от их имени, и чтобы у игроков было достаточно влияния для того, чтобы сказать, что это плохо для их благополучия».