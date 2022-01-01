Экс-владелец клуба АПЛ – о жалобах на календарь: «Если бы не футбол, половина из вас работала бы в «Макдоналдс»
Хендерсон – о календаре АПЛ: «Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез»
Матчи проходят почти каждые три дня
12:27
Джордан Хендерсон / фото - Liverpool FC
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в интервью ВВС раскритиковал календарь АПЛ:
«Я обеспокоен тем, что никто не воспринимает благополучие игроков всерьез. Конечно, мы хотим играть в футбол, мы хотим выходить и играть, но я беспокоюсь о благополучии игроков, и я не думаю, что кто-то воспринимает эту тему достаточно серьезно, особенно сейчас, во времена коронавируса.
Мы попытаемся вести переговоры и оказать влияние в будущем, но в данный момент я не чувствую, что игроки получают уважение, которого они заслуживают, чтобы кто-нибудь мог независимо говорить от их имени, и чтобы у игроков было достаточно влияния для того, чтобы сказать, что это плохо для их благополучия».
Тренер «скаузеров» Юрген Клопп также выступил с жесткой критикой графика матчей в Англии.
А Гвардиола вовсе пригрозил боссам АПЛ возможной забастовкой.
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