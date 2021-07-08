Хендерсон – о матче с Италией: «Мы отдадим все силы, чтобы осчастливить всю Англию»

Хавбек команды «Трех львов» – о предстоящем финале чемпионата Европы

Джордан Хендерсон / Фото: UEFA

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон после победы над Данией (2:1) поделился мнением о предстоящем финале Евро-2020 против Италии.



Слова Хендерсона приводит UEFA:

Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы.

Напомним, что форвард Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах Европы и мира.