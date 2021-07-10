Хендерсон рассказал, почему Италию будет сложно победить

Итальянцы умеют хорошо защищаться

Джордан Хендерсон / фото - Fourfourtwo

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал Sky Sports, с какими сложностями столкнется его национальная команда в финале Евро-2020 против Италии:

«Это важная игра и прекрасная возможность для нас. Ощущения отличаются от тех, что были перед финалом Лиги чемпионов. Мы на «Уэмбли», дома, и атмосфера будет совсем другой. Для нас это шанс добиться результата в одном из важнейших футбольных матчей. Италия – прекрасная команда и поэтому добралась до финала. Их защита выглядела очень крепкой в матчах, которые я видел, но также у нее и замечательная атака, которая и забивает голы, и создает моменты. Так что будет очень сложно. Но в то же время я чувствую, что мы, если сыграем на своем уровне, тоже можем доставить Италии неприятности».

Но у сборной Англии защита не менее крепкая, чем у итальянцев, ведь «львы» пропустили лишь один гол на Евро-2020, и то после прямого удара со штрафного. Итальянцы же пропускали в каждом матче плей-офф.

Но на вратарской линии у Италии более умелый голкипер – Джанлуиджи Доннарумма, который показывает стабильную и надежную игру на протяжении нескольких лет, и он уже успел вытащить свою команду в финал турнира, сделав два ключевых сейва в полуфинальном матче с испанцами. Фабио Капелло также указал на явное преимущество Доннаруммы над Джорданом Пикфордом.

Уже завтра сборные Англии и Италии на стадионе «Уэмбли» сразятся за титул чемпиона Европы.

Видео трансляция матча Италия – Англия. Начало в 22:00.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.