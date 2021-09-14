Хенесс: «Барселона» полностью разорена! В Германии они бы предстали перед судом»
Почетный президент «Баварии» Уле Хенесс прокомментировал для портала Goal финансовую ситуацию соперников по групповому этапу ЛЧ – «Барселоны»:
«Барселона» полностью разорена! Если бы они находились в Германии, это было бы судебным делом о банкротстве. Каталонцы больше не являются для нас образцом для подражания.
Давид Алаба, например, однажды сказал мне: «Я по-прежнему мечтаю играть в «Барселоне». Тогда я сказал ему: «Ты хочешь вести переговоры с президентом или с управляющим по делам о несостоятельности?»
«Бавария» была образцовым клубом в мире до пандемии. Почти никто не понимал, как добиться аналогичных успехов при таких вложениях. Период пандемии действительно был тяжёлым для всех. Без зрителей на трибунах мы теряли миллионы евро в год. Это привело к тому, что наш счёт с фиксированным депозитом, который раньше был действительно большим, растаял».
Каталонцы имеют огромные долги – больше 1 миллиарда евро. Это заставило «блаугранас» расстаться с главным символом десятилетия Лионелем Месси, а также существенно сократить зарплату игрокам.
Мюнхенцы вновь встретятся с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Прошлый их матч закончился унизительным поражением «сине-гранатовых» со счетом 2:8.
В одной группе с немецким и испанским грандами находится киевское «Динамо», которое сегодня, 14 сентября сыграет с «Бенфикой». Онлайн трансляция встречи, начало – 22:00.
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