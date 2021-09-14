Хенесс: «Барселона» полностью разорена! В Германии они бы предстали перед судом»

Уле Хенесс / фото - Eurosport

Почетный президент «Баварии» Уле Хенесс прокомментировал для портала Goal финансовую ситуацию соперников по групповому этапу ЛЧ – «Барселоны»:

Давид Алаба, например, однажды сказал мне: «Я по-прежнему мечтаю играть в «Барселоне». Тогда я сказал ему: «Ты хочешь вести переговоры с президентом или с управляющим по делам о несостоятельности?»

«Бавария» была образцовым клубом в мире до пандемии. Почти никто не понимал, как добиться аналогичных успехов при таких вложениях. Период пандемии действительно был тяжёлым для всех. Без зрителей на трибунах мы теряли миллионы евро в год. Это привело к тому, что наш счёт с фиксированным депозитом, который раньше был действительно большим, растаял».