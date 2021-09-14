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Сегодня «Динамо» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем с «Бенфикой»

Яремчук сыграет против бывшего клуба
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:30
Сегодня «Динамо» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем с «Бенфикой»
фото - ФК Динамо

Сегодня, 14 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

Киевское «Динамо» проведет свой первый матч на этой стадии против лиссабонской «Бенфики» с экс-форвардом киевлян Романом Яремчуком.

Встреча пройдет на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало – 22:00.

Параллельно свой матч будут играть соперники украинского гранда по группе – «Бавария» и «Барселона».

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бенфика».

Павел Харченко
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