На матче «Динамо» – «Бенфика» ожидается более 40 тысяч зрителей
Сегодня «Динамо» стартует в Лиге чемпионов домашним матчем с «Бенфикой»
Яремчук сыграет против бывшего клуба
07:30
фото - ФК Динамо
Сегодня, 14 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022.
Киевское «Динамо» проведет свой первый матч на этой стадии против лиссабонской «Бенфики» с экс-форвардом киевлян Романом Яремчуком.
Встреча пройдет на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Начало – 22:00.
Параллельно свой матч будут играть соперники украинского гранда по группе – «Бавария» и «Барселона».
Комментарии 0