Хенесс: «Бавария» ни за что бы не подписала нынешних Месси и Рамоса»

Почетный президент мюнхенцев раскритиковал решение ПСЖ

Ули Хенесс \ фото - Getty Images

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал переход 34-летнего Лионеля Месси и 35-летнего Серхио Рамоса в ПСЖ этим летом.

В эфире подкаста 11Leben функционер раскритиковал решение боссов парижан подписать игроков, а также заявил, что «Бавария» не подписала бы бывших звезд «Барселоны» и «Реала».

«То, что сейчас происходит в Париже, – это планирование на один год. Я никогда не ставлю все, что имею, на что-то одно, чтобы потом люди поздравляли меня год или два, а потом все рассыпалось за моей спиной. Когда «Бавария» что-то предпринимает, то сначала она убедиться, что это безопасное решение на три-четыре года. Важно, чтобы все не разрушилось в один момент. Сейчас «Бавария» не подписала бы Месси и Рамоса».

Напомним, ранее Хенесс сравнил достижения парижан с объемом денег, которые вливаются в клуб.