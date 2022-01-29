Хет-трик Рондона принес Венесуэле разгомную победу. Не отправившийся с «Динамо» на сбор Рамирес так и не сыграл
В 15-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022 сборная Венесуэлы на своем поле разгромила Боливию.
Нападающий Эрик Рамирес не полетел с киевским «Динамо» на сборы ради игр за сборную. Тем не менее, в данном матче он не сыграл.
А результат сделал его партнер по команде Рондон. Форвард оформил хет-трик и принес первые три пункта за четыре встречи.
Несмотря на победу, Венесуэла осталась на последней строчке. Команда лишь в случае трех поражений Уругвая и 9 набранных очков может рассчитывать на стыки. Боливия – восьмая.
Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка. 15 тур
Венесуэла – Боливия 4:1
Голы: Рондон, 25, 35, 67, Мачис, 55 – Миранда, 38
Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Чансельор, Гонсалес, Эрнандес, Ринкон, Сотельдо (Кассерес, 71), Мачис (Сеговия, 85), Мартинес (Чакон, 85), Отеро (Мурильо, 77), Рондон (Мартинес, 70).
Боливия: Лампе, Кинтерос, Бехарано (Энумба, 72), Фернандес, Сагредо, Хустиниано, Арсе (Чумасеро, 66), Вильярроэль (Вака, 71), Морено (Абрего, 71), Миранда, Рамальо (Сааведра, 66).
Предупреждения: Кассерес – Сагредо
Удаление: Хустиниано
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