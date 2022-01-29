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Хет-трик Рондона принес Венесуэле разгомную победу. Не отправившийся с «Динамо» на сбор Рамирес так и не сыграл

Сообщалось, что форвард столичного клуба остался в сборной ценой штрафа
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:18
Хет-трик Рондона принес Венесуэле разгомную победу. Не отправившийся с «Динамо» на сбор Рамирес так и не сыграл
Соломон Рондон / Фото - Marca

В 15-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022 сборная Венесуэлы на своем поле разгромила Боливию.

Нападающий Эрик Рамирес не полетел с киевским «Динамо» на сборы ради игр за сборную. Тем не менее, в данном матче он не сыграл.

А результат сделал его партнер по команде Рондон. Форвард оформил хет-трик и принес первые три пункта за четыре встречи.

Несмотря на победу, Венесуэла осталась на последней строчке. Команда лишь в случае трех поражений Уругвая и 9 набранных очков может рассчитывать на стыки. Боливия – восьмая.

Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка. 15 тур

Венесуэла – Боливия 4:1

Голы: Рондон, 25, 35, 67, Мачис, 55 – Миранда, 38

Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Чансельор, Гонсалес, Эрнандес, Ринкон, Сотельдо (Кассерес, 71), Мачис (Сеговия, 85), Мартинес (Чакон, 85), Отеро (Мурильо, 77), Рондон (Мартинес, 70).

Боливия: Лампе, Кинтерос, Бехарано (Энумба, 72), Фернандес, Сагредо, Хустиниано, Арсе (Чумасеро, 66), Вильярроэль (Вака, 71), Морено (Абрего, 71), Миранда, Рамальо (Сааведра, 66).

Предупреждения: Кассерес – Сагредо

Удаление: Хустиниано

Сергей Стаднюк
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Эрик Рамирес

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