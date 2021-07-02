Хавбек «Колоса»: «Было приятно и неожиданно получить предложение от «Динамо»
Хлебас ушел из «Колоса»
Стороны разорвали контракт
Фото: ФК Колос
Нападающий Дмитрий Хлебас ушел из «Колоса».
На данный момент игрок ищет новую команду.
«Да, действительно, это правда. В некоторых моментах мы не пришли с клубом к общему знаменателю и поэтому решили прекратить сотрудничество. На данный момент я являюсь свободным агентом и занимаюсь поиском команды».
Хлебас перешел в «Колос» зимой и за это время отыграл шесть матчей.
До этого он играл за «Десну».
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