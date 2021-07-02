Хлебас ушел из «Колоса»

Стороны разорвали контракт

Фото: ФК Колос

Нападающий Дмитрий Хлебас ушел из «Колоса».

На данный момент игрок ищет новую команду.

«Да, действительно, это правда. В некоторых моментах мы не пришли с клубом к общему знаменателю и поэтому решили прекратить сотрудничество. На данный момент я являюсь свободным агентом и занимаюсь поиском команды».

Хлебас перешел в «Колос» зимой и за это время отыграл шесть матчей.

До этого он играл за «Десну».