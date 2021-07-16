Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
Хобленко покинет Норвегию, чтобы усилить «Кривбасс»
Форвард неожиданно вернется из аренды, но не задержится в «Днепре-1»
Алексей Хобленко / Фото - Футбол 24
Нападающий «Днепра-1» Алексей Хобленко досрочно завершит аренду в норвежском «Стабеке». Футболист вернется в Украину.
Однако форвард не останется в команде Игора Йовичевича. Он отправится в новую аренду «Кривбассу» до конца сезона.
Хобленко 11 мая отправился в расположение «Стабека». За это время провел лишь 4 матча без результативных действий.
Ранее Йовичевич прокомментировал ситуацию с нападающими «Днепра-1».
Комментарии 0