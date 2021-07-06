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Хочолава – об уходе из «Шахтера»: «Рад, что смена клуба, наконец, состоялась»
Защитник перешел в «Копенгаген»
Фото: ФК Копенгаген
Защитник «Копенгагена» Давит Хочолава прокомментировал пресс-службе команды свой трансфер в датский клуб из «Шахтера».
«Я очень рад, что смена клуба, наконец, состоялась. «Копенгаген» - большой клуб с действительно хорошей историей, в том числе и в Европе. Я давно знал об их интересе, и, хотя существовал интерес еще со стороны двух клубов, я всегда видел в «Копенгагене» очевидную возможность для меня, если обе стороны договорятся.
Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и вокруг нее, равно как и возможности выйти на поле».
Хочолава отыграл в «Шахтере» четыре сезона.
«Горняки» получит около четырех миллионов евро за игрока.
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