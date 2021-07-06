Хочолава – об уходе из «Шахтера»: «Рад, что смена клуба, наконец, состоялась»

Фото: ФК Копенгаген

Защитник «Копенгагена» Давит Хочолава прокомментировал пресс-службе команды свой трансфер в датский клуб из «Шахтера».

Поэтому я также немного следил за тем, как работает команда, и знаю, что мои новые товарищи обладают отличными качествами. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми в команде и вокруг нее, равно как и возможности выйти на поле».