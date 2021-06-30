Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»
Хочолава в ближайшее время может покинуть «Шахтер»
Защитник рассматривает предложения из Европы
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Давид Хочолава может покинуть команду.
Сообщается, что у 28-летнего игрока есть предложения от двух клубов из Европы. Речь идет о «Генке» и «Копенгагене».
Контракт Хочолавы с «Шахтером» рассчитан до 2025 года. Грузинский игрок рассматривает уход из команды из-за прихода Марлона из «Сассуоло».
В «Шахтере» грузин отыграл 5 лет, перейдя из «Черноморца» в 2017-м году.
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