Хочолава в ближайшее время может покинуть «Шахтер»

Защитник рассматривает предложения из Европы

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава может покинуть команду.

Сообщается, что у 28-летнего игрока есть предложения от двух клубов из Европы. Речь идет о «Генке» и «Копенгагене».

Контракт Хочолавы с «Шахтером» рассчитан до 2025 года. Грузинский игрок рассматривает уход из команды из-за прихода Марлона из «Сассуоло».

В «Шахтере» грузин отыграл 5 лет, перейдя из «Черноморца» в 2017-м году.