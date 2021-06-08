Холанд может переехать в Англию

Норвежец – самый желанный актив на трансферном рынке

Эрлинг Холанд / фото - The Guardian

Лондонский «Челси» начал переговоры по трансферу форварда «Боруссии Дортмунд» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает Daily Mail.

«Аристократы» продолжаю поиски забивного форварда в пару к Тимо Вернеру, и после того, как вариант с Ромелу Лукаку отпал (форвард заявил, что не уйдет из «Интера»), переключились на другого таранного нападающего.

Немецкий клуб установил на свою главную звезду ценник в 200 миллионов евро, но боссы лондонцев хотят попытаться снизить эту сумму.

Сам Холанд был готов покинуть «Боруссию» в начале весны, но теперь, когда «шмели», не без помощи норвежца, выбили себе путевку в Лигу Чемпионов, готов рассмотреть возможность поиграть в Германии еще один год.

Также на 20-летнего нападающего претендуют «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал». Но возможно они решат подождать до следующего лета, когда начнет действовать опция в контракте футболиста, которая позволяет выкупить его за фиксированную сумму в 85 миллионов евро.

Напомним, Холанд стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге.