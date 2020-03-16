«Манчестер Юнайтед» благодаря автоголу обыграл «Вест Хэм». Как это было
Холанд назвал условие для перехода в «Манчестер Юнайтед»
Форвард хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
15 марта 21:29
Фото: UEFA
Наподдающий «Боруссии» Д Эрлинг Холанд готов перейти в «Манчестер Юнайтед».
Клуб контактировал с агентом игрока и получил условие. Норвежец хочет получать 350 тысяч фунтов в неделю, сообщает MEN.
Тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер уже работал с игроком в «Мольде». Не исключено их воссоединение и в Англии.
За Холанда МЮ придется сразиться с «Челси», «Ман Сити» и «Реалом» с «Барселоной».
Норвежец забил 47 мячей в 48 матчах за «Боруссию».