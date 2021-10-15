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Холанд не рассматривает переезд в «Ньюкасл»
Звездный норвежец следующим летом будет доступен за 75 млн евро
10:00
Эрлинг Холанд / Фото - eurosport«Ньюкасл» находится в поисках усиления состава команды после приобретения клуба саудовскими инвесторами. Об этом сообщает Bild.
«Сороки» намерены заключить контракт с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который следующим летом будет доступен за 75 млн евро. За норвежцем следят европейские топ-клубы, поэтому он не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», даже если ему поступит очень выгодное предложение.
Отметим, что Холанда также хочет купить «Реал» и «Манчестер Сити». Среди претендентов и ПСЖ.
Сам норвежец о своем будущем пока молчит.
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