Холанд после хет-трика за сборную: «Я забиваю недостаточно»

Норвежец требует от себя ужасающей результативности

Эрлинг Холанд / фото - Sports Digest

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после разгрома Гибралтара (5:1) дал оценку своей игре. Слова форварда приводит Digi Sport.

«Если посмотреть на соотношение голов и матчей, я забиваю недостаточно. Думаю, у меня должно быть больше голов, чем сыгранных матчей. Да, это то, к чему я стремлюсь».

В том же матче с Гибралтаром норвежец забил три мяча, а спустя 5 матчей в новом сезоне немецкого чемпионата игрок имеет на своем счету 6 голов и три ассиста.

В общей сложности, форвард в 64 матчах в футболке «Боруссии» забил 63 гола и отдал 15 результативных передач.

Напомним, ранее Холанд рассказал, как почти сломал палец защитнику Вирджилу ван Дейку.