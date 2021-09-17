«Бешикташ» забил дортмундской «Боруссии» на 94-й, но не спасся от поражения
Холанд признан лучшим игроком Бундеслиги в августе
Норвежец выполнил шесть результативных действий в трех матчах
10:57
Эрлинг Холанд / Фото - Bild
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком Бундеслиги в августе. Об этом сообщает пресс-служба шмелей.
Der neue @Bundesliga_DE-„Spieler des Monats August“ ist zurück in Dortmund! #POTM @ErlingHaaland pic.twitter.com/p3gtZJRaZI— Borussia Dortmund (@BVB) September 16, 2021
В прошедшем месяце норвежец провел три матча Бундеслиги. В них ему удалось отличиться тремя забитыми мячами и результативными передачами.
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