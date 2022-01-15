Холанд продолжает набивать бешенную статистику. Норвежец забил 78-й мяч в 77-ми матчах за «Боруссию»

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Эрлинг Холанд / Фото: Getty Images

В последнем матче Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда победила «Фрайбург» со счетом 5:1, дублем в этом матче отметился форвард «шмелей» Эрлинг Холанд.

Это был 77-й матч для Холанда в составе «Боруссии» и 77-й и 78-й голы в составе команды.

Правда, в нынешнем сезоне Бундеслиги в списке бомбардиров Холанд не первый (15 мячей), его опережают Роберт Левандовски из «Баварии» (20 мячей) и Патрик Шик из «Байера» (17 мячей).

Ранее Холанд заявил, что «Боруссия» давит на него в принятии решения о будущем.