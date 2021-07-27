Холанд прокомментировал интерес «Челси» к нему

«Синие» пытались любой ценой получить норвежца

Эрлинг Холанд / фото - Eurosport

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал слухи о своем уходе из клуба. Норвежского форварда цитирует журналист Fabrizio Romano.

«Интерес «Челси»? Я разговаривал со своим агентом вчера, а до этого мы месяц не контактировали. Это вам нужно мне рассказать. Но я надеюсь, что это всего лишь слухи, так как € 175 млн — большие деньги за одного человека».

Ранее сообщалось, что нападающего хочет видеть в «Челси» лично наставник «синих» Томас Тухель. Владелец клуба Роман Абрамович даже согласился выделить ему 175 миллионов на трансфер норвежца.

Но в Германии уверенно заявили, что новый сезон Холанд начнет именно в футболке «шмелей».

Напомним, Холанд устроил автограф-сессию прямо во время матча.