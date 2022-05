Холанд пройшов медогляд в «Манчестер Сіті»

Фото: Twitter

Форвард «Борусії» Д Ерлінг Холанд дуже скоро може перейти до англійського гранду.



Норвежець пройшов медогляд у «Манчестер Сіті», після чого повернувся в Німеччину, повідомляє Фабріціо Романо. Також є інформація, що вже цього тижня буде оголошено про трансфер.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y