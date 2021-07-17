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Холанд рассказал о шансах «Боруссии» побороться за Бундеслигу

Обогнать «Баварию» будет очень трудно
Футбол Бундеслига (Германия)
20:16
Холанд рассказал о шансах «Боруссии» побороться за Бундеслигу
Эрлинг Холанд / фото - beIN SPORTS

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, может ли его команда побороться с «Баварией» за титул чемпиона Германии, сообщает Thechelseachronicle.

«Сначала нам нужно хорошо провести предсезонную подготовку и познакомиться друг с другом.

Посмотрим, в прошлом сезоне мы выиграли Кубок Германии, что очень важно».

Выиграть чемпионат Германии Холанду и компании будет очень сложно, ведь «Бавария» уже 9 лет не отдает никому заветную серебренную «салатницу».

Последний раз трофей Бундеслиги держал кто-то кроме мюнхенцев еще в 2012 году. Все та же «Боруссия» под руководством Юргена Клоппа два раза подряд одержала победу в Бундеслиге в сезонах 10/11 и 11/12.

Хоть в минувшем сезоне «Боруссия» и выиграла Кубок Германии, но в национальном первенстве команда была очень нестабильной. Лишь в последних турах подопечные тогда еще Эдина Терзича смогли запрыгнуть в зону Лиги Чемпионов. От триумфатора Бундеслиги 20/21 «шмелей» отделяли целых 14 очков.

Напомним, в «Бундеслиге» решили оставить пять замен и вернуть зрителей на трибуны.

Павел Харченко
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Теги

Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

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