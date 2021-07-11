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Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца

Тренер обратился к руководству «синих»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:12
Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца
Фото: AFP

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, похоже, все ближе к уходу из клуба.

На форварда всерьез претендует «Челси». Переговоры между клубами могут вскоре начаться.

Как сообщает Bild, к руководству «синих» обратился тренер Томас Тухель. Он настаивает на приобретении норвежца.

«Боруссия» намерена сохранить игрока, однако чересчур щедрое предложение может убедить клуб передумать. Холанда сватают в «Реал», но этим летом его не подпишут.

Ранее сообщалось, что за Холанда «Челси» предложит 150 миллионов фунтов.

Андрей Усмонов
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Теги

Челси Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

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