Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца

Тренер обратился к руководству «синих»

Фото: AFP

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, похоже, все ближе к уходу из клуба.

На форварда всерьез претендует «Челси». Переговоры между клубами могут вскоре начаться.

Как сообщает Bild, к руководству «синих» обратился тренер Томас Тухель. Он настаивает на приобретении норвежца.

«Боруссия» намерена сохранить игрока, однако чересчур щедрое предложение может убедить клуб передумать. Холанда сватают в «Реал», но этим летом его не подпишут.

Ранее сообщалось, что за Холанда «Челси» предложит 150 миллионов фунтов.