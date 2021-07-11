«Челси» готовится предложить 150 миллионов фунтов за Холанда
Холанд все ближе к «Челси»? Тухель настаивает на трансфере норвежца
Тренер обратился к руководству «синих»
12:12
Фото: AFP
Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, похоже, все ближе к уходу из клуба.
На форварда всерьез претендует «Челси». Переговоры между клубами могут вскоре начаться.
Как сообщает Bild, к руководству «синих» обратился тренер Томас Тухель. Он настаивает на приобретении норвежца.
«Боруссия» намерена сохранить игрока, однако чересчур щедрое предложение может убедить клуб передумать. Холанда сватают в «Реал», но этим летом его не подпишут.
Ранее сообщалось, что за Холанда «Челси» предложит 150 миллионов фунтов.
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