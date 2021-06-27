Полузащитник сборной Хорватии: «Нам нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
Хорватия лишилась лидера команды из-за коронавируса
Ключевой игрок не поможет своей команде в 1/8 финала Евро-2020
Иван Перишич / фото - FIFA
Хавбек миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч плей-офф Евро-2020 против сборной Испании, сообщает пресс-служба национальной команды.
«Медицинский персонал изолировал Ивана от других членов национальной команды и немедленно проинформировал компетентные эпидемиологические органы о сложившейся ситуации, предоставив доказательства соблюдения всех необходимых мер, направленных на защиту от распространения коронавируса».
Теперь игроку придется провести на самоизоляции 10 дней. Остальные игроки национальной команды сдали отрицательные тесты.
Болезнь Ивана – очень плохая новость для хорватов, ведь игрок был одним из двух лидеров, вытащивших команду в 1/8 финала.
Напомним, Домагой Вида предсказал ад в матче с Испанией.
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