Худжамов: «Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы»

О проблемах украинского футбола начали говорить все чаще и чаще

Рустам Худжамов / фото - Instagram

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Рустам Худжамов на своей странице в Facebook прокомментировал скандальную ситуацию со снятием «Альянса» с розыгрыша Первой Лиги и расформированием клуба:

«Пока президенты и функционеры не перестанут давать взятки судьям, пока клубы не начнут менять систему подготовки тренеров и детей, пока в УАФ сидят люди, которые не терпят критики и пытаются заткнуть рты людям с другим мнением, пока сама УАФ не начнет менять наш футбол не только громкими заявлениями, но и делами – до тех пор у нас и будут исчезать клубы».

Президент «Альянса» уже заявил о закрытии клуба, назвав матч с «Металлистом» лишь последней каплей.

Судейский комитет УАФ разобрал эпизоды с красными карточками и вынес свой вердикт по целесообразности таких решений.