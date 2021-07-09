Клаттенбург: «Суддейство на этом Евро выдающееся, что бы ни думали о моменте со Стерлингом»
Бывший рефери АПЛ Марк Клаттенбург высказал свое мнение о работе судей на Евро-2020. Слова экс-арбитра приводит Daily Mail.
«От спорного решения в матче Дании с Англией никуда не сбежать. Кто-то думает, что на Стерлинге сфолили, кто-то – что нет.
Важно то, что судья Данни Маккели в реальном времени посчитал, что фол был, а ВАР не отменил это решение, поскольку ошибка неочевидная. Так что Англия теперь в финале.
Что бы вы ни думали о моменте со Стерлингом, в целом работа судей на этом турнире может быть описана только как выдающаяся. Это прекрасная реклама европейских арбитров. Судьи сразу решили, что не будут реагировать на катающихся по земле футболистов, и вот актерская игра уже бесполезна.
На этом турнире фиксируется 23 фола в среднем за матч – наименьший показатель в истории Евро. В 2004-м их было 39! На Евро-2016 была показана 201 желтая карточка – а теперь лишь 143 за матч до конца.
Видеоповторы также были точными и быстрыми. Решения принимаются менее чем за 100 секунд, и к повторам обращаются только в случае явных ошибок.
Надеюсь, финал пройдет в таком же ключе».
До полуфинального матча между Англией и Данией у общественности не было вопросов к судейству. Но пенальти на Рахиме Стерлинге в дополнительное время игры немного пошатнул доверие к судейскому корпусу.
Сам Стерлинг заявил, что защитник датчан откровенно сбил его. Но есть и другое обстоятельство: на момент назначения 11-метрового удара на поле было сразу два мяча.
Тем не менее, экс-арбитр FIFA считает, что рефери поступил правильно, ведь контакт защитника с ногой нападающего реально был.
Напомним, стали известны имена арбитров на финал Евро-2020.
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