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Клейтон поблагодарил «Динамо» после ухода

Бразилец покинул клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
22:25
Клейтон поблагодарил «Динамо» после ухода
Клейтон / фото - dynamo.kiev

Бразильский форвард Клейтон, накануне покинувший киевское «Динамо», на своей странице в Facebook поблагодарил клуб:

«Свою связь с «Динамо» я завершаю с тремя титулами, огромным опытом обучения и благодарностью за мой первый сезон в Европе. Спасибо «Динамо», успехов и храни вас бог».

Игрок перешел в клуб в октябре 2020 года, и за это время провел в составе киевлян 1 матч и отметился одной голевой передачей.

Напомним, экс-игрок «Динамо» рассказал, что клуб раньше был бедным


Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Клейтон

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