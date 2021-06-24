Бразильский форвард покинул «Динамо»
Клейтон поблагодарил «Динамо» после ухода
Бразилец покинул клуб
Клейтон / фото - dynamo.kiev
Бразильский форвард Клейтон, накануне покинувший киевское «Динамо», на своей странице в Facebook поблагодарил клуб:
«Свою связь с «Динамо» я завершаю с тремя титулами, огромным опытом обучения и благодарностью за мой первый сезон в Европе. Спасибо «Динамо», успехов и храни вас бог».
Игрок перешел в клуб в октябре 2020 года, и за это время провел в составе киевлян 1 матч и отметился одной голевой передачей.
Напомним, экс-игрок «Динамо» рассказал, что клуб раньше был бедным.
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