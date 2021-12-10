Клопп: «Думаю, в будущем Джеррард обязательно будет тренировать «Ливерпуль»

Стивен Джеррард и Юрген Клопп / фото - FC Liverpool

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал Sky Sports, будет ли экс-хавбек «скаузеров» и тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард работать наставником мерсисайдской команды:

У Стиви сейчас все хорошо. Он очень молод как тренер. Когда для него наступит подходящий момент, чтобы приступить к этой работе? И дело не в том, что он не может это делать, а в том, как долго он хочет этим заниматься.

Но я думаю, что это обязательно произойдет. И это будет хорошо для всех.

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать главным тренером «Ливерпуля». Люди говорят, что нужно побеждать, но я не уверен в этом. Думаю, что есть вещи поважнее, чем просто победы.

Все, что Стиви делал до сих пор, выглядит хорошо и идет абсолютно в правильном направлении».