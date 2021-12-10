Клопп: «Думаю, в будущем Джеррард обязательно будет тренировать «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал Sky Sports, будет ли экс-хавбек «скаузеров» и тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард работать наставником мерсисайдской команды:
«Да, думаю, будет. Единственная проблема в том, когда для этого наступит подходящий момент? Мы видели похожую историю с Фрэнком Лэмпардом и «Челси».
У Стиви сейчас все хорошо. Он очень молод как тренер. Когда для него наступит подходящий момент, чтобы приступить к этой работе? И дело не в том, что он не может это делать, а в том, как долго он хочет этим заниматься.
Но я думаю, что это обязательно произойдет. И это будет хорошо для всех.
Я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать главным тренером «Ливерпуля». Люди говорят, что нужно побеждать, но я не уверен в этом. Думаю, что есть вещи поважнее, чем просто победы.
Все, что Стиви делал до сих пор, выглядит хорошо и идет абсолютно в правильном направлении».
Англичанин выступал в составе мерсисайдцев с 1998-го по 2015-й год и был капитаном команды.
Вскоре Джеррард вернется на родной «Энфилд» вместе с «Астон Виллой», которую он сейчас тренирует.
Напомним,защитник «Ливерпуля» признан лучшим игроком ноября в АПЛ.
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