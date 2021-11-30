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Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»

Тренер обвинил журналистов в результатах голосования
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:10
Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»
Фото: Goal.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался Goal.com о «Золотом мяче-2021», где награду по итогам года получил Лионель Месси.

«Да, я был удивлен местом Салаха, если честно. Это журналисты голосуют? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина!

Всегда можно дать «Золотой мяч» Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовски, он никогда не получит ее.

А Мо, конечно же, должен располагаться выше».


Левандовски был признан лучшим нападающим года.

Андрей Усмонов
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Теги

Юрген Клопп Роберт Левандовски Лионель Месси Мохамед Салах

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