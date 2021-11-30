Клопп: «Если «Золотой мяч» не отдали Левандовски сейчас, то он никогда не получит его»

Фото: Goal.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался Goal.com о «Золотом мяче-2021», где награду по итогам года получил Лионель Месси.

Всегда можно дать «Золотой мяч» Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовски, он никогда не получит ее.

А Мо, конечно же, должен располагаться выше».