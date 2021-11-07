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Клопп назвал судейство одной из главных причин поражения от «Вест Хэма»

«Скаузеры» отпустили «молотобойцев» вперед в таблице
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:47
Клопп назвал судейство одной из главных причин поражения от «Вест Хэма»
Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал BBC главные причины поражения в матче с «Вест Хэмом» (2:3):

«Все решилось в ряде ключевых эпизодов, некоторые ситуации должны были сложиться в нашу пользу.

Соперник открыл счет в результате фола на вратаре. Рука игрока «Вест Хэма» мешает Алиссону, как он должен ловить мяч? Это бред.

Мы сравняли счет, полностью контролировали игру, а они играли на контратаках. Во втором тайме мы не так явно превосходили соперника, но мне бы хотелось, чтобы мы действовали более хладнокровно при завершении атак в течение всей игры.

«Вест Хэм» хорошо контратакует, это умелая команда. А мы еще и пропустили после двух стандартных положений.

Еще один эпизод – грубый отбор мяча Аароном Крессуэллом у Джордана Хендерсона. Да, он сыграл в мяч, но нужно контролировать свое тело.

В итоге было два момента, серьезно повлиявших на игру. Но решения по ним принимал не «Вест Хэм».

Вот что мог сделать Алиссон? Именно из-за таких моментов вратаря и принято защищать. Если игрок прыгает вверх с поднятой рукой и сталкивается с рукой вратаря – это же важная часть тела голкипера. Люди говорят, что я ищу оправдания, но я спокоен. Просто нужны нормальные решения со стороны судьи, сегодня же мы этого не увидели.

Мы слишком часто теряли мяч, что приводило к контратакам. При 1:1 игра шла так, как нам хотелось. Казалось, что нам немного не хватало терпения, мы часто доходили до лицевой линии, но это не приносило пользы. А соперник опускался очень низко. В итоге все решили мелочи, и некоторые из них были не в нашу пользу».

Благодаря победе «молотобойцы» обошли «скаузеров» в таблице АПЛ.

Павел Харченко
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Юрген Клопп Ливерпуль Вест Хэм

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