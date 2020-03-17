Клопп оценил шансы «Ливерпуля» попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона

В АПЛ коллектив немца располагается на 6-ом месте

Юрген Клопп / Фото: facebook.com/LiverpoolFC

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы своей команды на выступление в Лиге чемпионов в следующем году. В 1/8 Лиги чемпионов коллектив прошел «РБ Лейпциг».



Наставника мерсисайдцев цитирует Sport Bild:

Мне нравится быть оптимистом, но в данный момент в АПЛ нам почти невозможно претендовать на попадание в зону Лиги чемпионов. В «Тоттенхэм Хотспур» снова заблистал Гарет Бэйл, и это сильно помогает им в борьбе за еврокубки. «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» уже невероятно далеко. «Челси» находится на подъеме. Попасть на будущий сезон в Лигу чемпионов через АПЛ будет непросто, мы это знаем. Попасть туда, выиграв ее саму? Честно говоря, обычно команды с такими травмами и проблемами, как у нас, не выигрывают саму Лигу чемпионов.

Напомним, что в после 29-и матчей АПЛ «Ливерпуль» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.