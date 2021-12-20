Клопп рассказал, как обстоят дела с продлением контракта Салаха

Нынешнее соглашение египтянина действительно до 2023-го года

Клопп и Салах / Фото: ВВС

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном продлении контракта с вингером команды Мохаммедом Салахом. Слова специалиста приводит Sky Sports.

«Переговоры идут очень хорошо.

Я хочу, чтобы все получилось. Но когда это произойдет, мне без разницы».



Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» закончится летом 2023-го года.

Напомним, в последнем туре АПЛ «Ливерпуль» поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2), Салах не забил.