Салах забил в 14-м матче подряд и приблизился к историческому рекорду АПЛ
Клопп рассказал, как обстоят дела с продлением контракта Салаха
Нынешнее соглашение египтянина действительно до 2023-го года
07:50
Клопп и Салах / Фото: ВВС
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном продлении контракта с вингером команды Мохаммедом Салахом. Слова специалиста приводит Sky Sports.
«Переговоры идут очень хорошо.
Я хочу, чтобы все получилось. Но когда это произойдет, мне без разницы».
Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» закончится летом 2023-го года.
Напомним, в последнем туре АПЛ «Ливерпуль» поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2), Салах не забил.
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