Клопп: «Салах играет на том же уровне, что и Левандовски»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил The Guardian нападающего Мохамеда Салаха с игроком «Баварии» Робертом Левандовски.

Первым приходит на тренировку, последним уходит с нее. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Леви. Это хорошо и очень здорово для футболиста.

Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный перенести мяч за линию ворот и положить его в сетку. Мо делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие.

Очевидно, мне повезло работать с хорошими игроками».