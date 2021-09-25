Клопп: «Салах играет на том же уровне, что и Левандовски»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил The Guardian нападающего Мохамеда Салаха с игроком «Баварии» Робертом Левандовски.
«Салах или Левандовски? Мо играет абсолютно на том же уровне, в этом нет никаких сомнений. Мо – машина по забиванию голов. Его профессионализму нет равных. Он делает все, чтобы всегда быть в хорошей форме и оставаться на верном пути.
Первым приходит на тренировку, последним уходит с нее. Все такие вещи – это Мо. Вдобавок ко всему, помимо его технических навыков, он отчаянно хочет забивать, и это тоже полезно. Такой подход свойственен и Леви. Это хорошо и очень здорово для футболиста.
Что бы вы ни делали на поле, какие моменты ни создавали бы, всегда нужен человек, способный перенести мяч за линию ворот и положить его в сетку. Мо делает это на уровне лучших футболистов, которых я только видел. Он это знает. Его статистика – это безумие.
Очевидно, мне повезло работать с хорошими игроками».
Салаху остался один мяч до отметки 100 голов в АПЛ.
Левандовски накануне не забил впервые за 7 месяцев.
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