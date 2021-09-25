Мюллер опередил Румменигге в списке бомбардиров «Баварии»
Левандовски не забил впервые за 19 матчей
Форвард не смог отличиться в воротах «Гройтера»
08:49
Фото: AFP
«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче 6 тура Бундеслиги.
Весь матч отыграл форвард Роберт Левандовски. Правда, забитым мячом он не отличился.
Таким образом, поляк не забил впервые за 19 матчей во всех турнирах, в чемпионате Германии – впервые за 15 матчей.
Левандовски забивал на протяжении 7 месяцев подряд. Он побил рекорд Герда Мюллера.
А вот Томас Мюллер забил свой 218-й мяч за «Баварию».
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