Левандовски не забил впервые за 19 матчей

Форвард не смог отличиться в воротах «Гройтера»

Фото: AFP

«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче 6 тура Бундеслиги.

Весь матч отыграл форвард Роберт Левандовски. Правда, забитым мячом он не отличился.

Таким образом, поляк не забил впервые за 19 матчей во всех турнирах, в чемпионате Германии – впервые за 15 матчей.

Левандовски забивал на протяжении 7 месяцев подряд. Он побил рекорд Герда Мюллера.

А вот Томас Мюллер забил свой 218-й мяч за «Баварию».