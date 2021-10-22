Клопп: «Зачем вообще сравнивать Салаха и Роналду»

Оба игрока являются лидерами атаки своих клубов

Мохаммед Салах и Криштиану Роналду / фото - FC Liverpool

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с МЮ высказался для Mirror о сравнении его подопечного Мохаммеда Салаха с форвардом «дьяволов» Криштиану Роналду:

«Зачем нам вообще сравнивать их? Оба – игроки мирового класса. Левая нога Мо, вероятно, лучше. Криштиану чуть лучше в воздухе, и его правая нога чуть лучше. Оба довольно быстры и страстно хотят забивать голы».

Форварды в составе своих клубов сойдутся лицом к лицу уже в это воскресенье, 24 октября в 18:30.

Напомним, лидер МЮ рискует пропустить эту встречу.