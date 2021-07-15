Гендиректор «Зари»: «У нас не только бразильский вектор»
Клуб Первой лиги продлил аренду защитника «Зари»
22-летний футболиста продолжит набираться опыта во втором по силе дивизионе
16:17
Тимофей Сухарь / Фото - ВПК-Агро
Защитник Тимофей Сухарь продолжит выступления в Первой лиге. «ВПК-Агро» договорился с «Зарей» о продлении аренды футболиста.
22-летний игрок выступал за клуб в весенней части минувшего сезона. Он успел принять участие в 12 поединках.
Летом у Сухаря был вариант продолжения карьеры в тернопольской «Ниве». До луганского клуба выступал за «Днепр-1» и «Металлург».
Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о селекционном векторе клуба и молодых футболистах.
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