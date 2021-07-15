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Клуб Первой лиги продлил аренду защитника «Зари»

22-летний футболиста продолжит набираться опыта во втором по силе дивизионе
Футбол Первая лига
16:17
Клуб Первой лиги продлил аренду защитника «Зари»
Тимофей Сухарь / Фото - ВПК-Агро

Защитник Тимофей Сухарь продолжит выступления в Первой лиге. «ВПК-Агро» договорился с «Зарей» о продлении аренды футболиста.

22-летний игрок выступал за клуб в весенней части минувшего сезона. Он успел принять участие в 12 поединках.

Летом у Сухаря был вариант продолжения карьеры в тернопольской «Ниве». До луганского клуба выступал за «Днепр-1» и «Металлург».

Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов рассказал о селекционном векторе клуба и молодых футболистах.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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