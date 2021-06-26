Клуб, претендовавший на выход в УПЛ, решил понизиться в классе до Второй лиги

Соответствующая просьба была направлена в ПФЛ

Фото - МФК Николаев

МФК «Николаев» принял решение выступать во Второй лиге в сезоне-21/22. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

Руководство клуба обратилось к организации с соответствующей просьбой. В качестве причины называются финансовые трудности. Решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании Центрального совета ПФЛ.

Всего же в соревнованиях примут участие 32 команды, разделенные на две группы по территориальному принципу. Заявлено 12 новичков. Это ООО «Карпаты», «MФА Mукачево», «ЛНЗ-Лебедин», «Левый берег», «Любомир», АФСК, «Тростянец», «Сумы», «Скорук», «Полтава», «Виктория» и «Волчанск».

Напомним, «Николаев» до последнего боролся за выход в УПЛ, заняв 4 место в Первой лиге.