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Клуб Валиуллина подтвердил положительный допинг-тест игрока

Однако сборная Украины, пропустившая два мяча от хавбека, только проиграет от этого
Футбол Сборная Украины
15:18
Клуб Валиуллина подтвердил положительный допинг-тест игрока
Руслан Валиуллин / Фото - Reuters

Пресс-служба «Тобола», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, подтвердила факт положительной допинг-пробы игрока.

Футбольный клуб Тобол получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны UEFA, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.

Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Конференций «Жилина» – «Тобол».

Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана. Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела.

Напомним, сборная Украины на выезде сыграла вничью с Казахстаном в матче отбора на чемпионат мира-2022 (2:2). Валиуллинг оформил дубль.

Несмотря на то, что футболист прямо повлиял на результат, «сине-желтые» не получат +2 очка за данный поединок. Согласно правилам FIFA, чтобы к команде могли быть применены санкции, нужно, чтобы на допинге попалось более двух игроков. Дисквалификация важного исполнителя только помешает Казахстану отобрать очки у конкурентов Украины в группе.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Казахстана (футбол) допинг

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