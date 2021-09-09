Клуб Валиуллина подтвердил положительный допинг-тест игрока

Руслан Валиуллин / Фото - Reuters

Пресс-служба «Тобола», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, подтвердила факт положительной допинг-пробы игрока.

Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Конференций «Жилина» – «Тобол».

Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана. Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела.