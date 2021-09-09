Известно, могут ли Украине присудить техническую победу над Казахстаном

Накануне полузащитник, оформивший дубль в ворота «сине-желтых», проварил допинг-тест

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Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин в матче отбора на чемпионат мира-2022 забил в ворота сборной Украины два мяча и помог своей команде сыграть вничью (2:2).

Позже стало известно, что игрок провалил допинг-тест. Ввиду этого, возникает логичный вопрос, а могут ли Украине присудить техническую победу над Казахстаном?

Нет, не могут. Согласно регламенту FIFA для применения таких санкций к Казахстану нужно, чтобы на допинге погорело более двух игроков, а в данном случае речь идет об одном.

Напомним, ранее о допинге Валиуллина высказался главный тренер сборной Украины.