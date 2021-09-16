Вирт: «Шахтер» заслужил поражение от «Шерифа» – и по результату, и по игре»
Клуб Второй лиги перехватил игрока у «Шахтера»
Фанталин подписал контракт с ЛНЗ
16 сентября 17:45
Фото: ЛНЗ
Клуб Второй лиги ЛНЗ подписал форварда Владислава Фанталина.
16-летний футболист оформил свой первый профессиональный контракт, сообщает сайт команды. При этом, он сразу отправится в МСК «Днепр», за который будет выступать на правах аренды.
Бывший тренер Фанталина сообщил, что у игрока было предложение от «Шахтера», но тот выбрал другую команду.
«Были еще предложения от различных академий, «Шахтер» хотел посмотреть, но решили остаться здесь, потому что ему нужно еще закончить школу и он будет возможность дома играть во Второй лиге».
ЛНЗ занимает второе место в группе А Второй лиги.
Накануне «Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов.
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